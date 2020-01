Wer eine Laktoseintoleranz oder eine Fruktosemalabsorption diagnostiziert bekommen hat, fragt sich oft: Wie wirkt sich ein Verzicht auf meinen Körper aus? Zu allererst gilt: Bei jenen Unverträglichkeiten sollte nicht gänzlich auf laktose- bzw. fruktosehaltige Lebensmittel verzichtet, sondern lediglich deren Konsum reduziert werden. Um den typischen Magen-Darm-Beschwerden vorzubeugen, können vor dem Verzehr auch Enzym-Präparate aus der Apotheke eingenommen werden.

Kalzium, Zink und Folsäure

Wird der Konsum von laktose- oder fruktosehaltigen Nahrungsmitteln stark eingeschränkt, sollte vor allem an Nährstoffe wie Kalzium, Zink und Folsäure gedacht werden. Wenn weniger Milchprodukte verzehrt werden, kann der Körper Kalzium aus Vollkornprodukten, Mandeln, Brokkoli, Kohl, Beeren und Mineralwasser gewinnen. Bei einer Fruktosemalabsorption ist nicht nur an Vitaminpräparate zu denken, auch Zink und Folsäure können dem Organismus fehlen. Diese Nährstoffe finden sich in Fleisch, Fisch und Eiern bzw. in grünem Blattgemüse, Gurken und Erdäpfeln.