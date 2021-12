Die Stiftung Warentest hat 15 Masken untersucht, die eine Eignung für Kinder suggerieren. Von allen geprüften Modellen bietet nur die Erwachsenenmaske von 3M einen Atem­komfort, der für Kinder geeignet ist, wenn sie die Maske nur kurz­zeitig tragen.

Kinder haben in der Regel eine weniger kräftige Atmung als gesunde Erwachsene, und oft nur rund die Hälfte von deren Lungenvolumen. Im Test von „FFP2-Kinder­masken“ hatte die Stiftung Warentest sechs- bis zwölfjäh­rige Schul­kinder im Blick. Nach fachlicher Beratung durch Experten wurde als Anforderung an die FFP2-Kinder­masken einen etwa halb so hohen Atem­widerstand fest­gelegt, wie er für Erwachsenenmasken erlaubt ist. Doch von den aktuell geprüften Masken im Mini-Format kam keine in die Nähe der nied­rigeren Werte. Der Atem­widerstand lag bei ihnen im Bereich von Erwachsenenmasken. Vorsorglich raten die Experten gesunden Kindern daher, OP-Masken zu tragen. Bisher durch­geführte Studien machen da keine Risiken sicht­bar.

Der Testsieger

Die 3M Aura 9320+, die bereits im Test von FFP2-Erwachsenenmasken über­zeugte, bietet als einzige einen Atem­widerstand, der im Bereich unseres „Kinder-Grenz­werts“ liegt. Obwohl 3M nicht mit einer Eignung für Kinder wirbt, wurde sie erneut mitgeprüft: Sie passt sich auch kleinen Köpfen an, ist dicht, filtert zuver­lässig. Für kurz­zeitige Einsätze, etwa in der vollen Bahn, hält die Stiftung Warentest die 3M-Maske für kinder­geeignet und für die beste FFP2-Maske für Kinder. Für lange Einsätze ist aber auch sie nicht die richtige. Bei FFP2-Masken müssen selbst Erwachsene spätestens nach 75 Minuten Tragedauer eine 30-minütige Pause einlegen, Kinder erst recht.

