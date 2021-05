Bereits in der Prädiabetes-Phase sind gesundheitliche Schäden möglich. Diese Vorstufe sollte man also ernst nehmen.

ÖSTERREICH. Rund jeder zehnte Österreicher ist von Diabetes mellitus betroffen. 90 Prozent davon leiden am Typ 2 dieser Stoffwechselerkrankung. „Diabetes Typ 2 wird fälschlicherweise häufig als Altersdiabetes bezeichnet. Das ist nicht richtig, denn diese Erkrankung kann Menschen aller Altersgruppen betreffen“, so Susanne Kaser, Präsidentin der Österreichischen Diabetes-Gesellschaft. Beim Typ-2-Diabetes spielt die erbliche Veranlagung eine große Rolle. Sind also Vater und/oder Mutter von der Zuckerkrankheit betroffen, steigt das Risiko, selbst Diabetes Typ 2 zu entwickeln. Dementsprechend empfiehlt die Internistin, Screening-Untersuchungen wahrzunehmen und auf Prävention zu achten. Zu den Faktoren, die das Erkrankungsrisiko zusätzlich erhöhen, zählen Übergewicht, Rauchen und Bewegungsmangel.

Wie vorbeugen?

Eine Vorstufe des Diabetes Typ 2, der sogenannte Prädiabetes, entwickelt sich bereits einige Jahre, bevor die Erkrankung diagnostiziert wird. Schon in diesem Stadium büßen Fettgewebe, Skelettmuskulatur, aber auch die Leber an Empfindlichkeit gegenüber dem Insulin ein. In der Entwicklungsphase können bereits Schäden auftreten, beispielsweise im Bereich der Nerven oder der Netzhaut. „Prädiabetes sollte man also sehr ernst nehmen und entsprechende präventive Maßnahmen einleiten“, betont Kaser. Die Ärztin empfiehlt ausreichend körperliche Bewegung, gegebenenfalls einen Nikotinstopp und bei Adipositas eine Gewichtsreduktion. In puncto Ernährung rät Kaser zu mediterraner Kost: „Diese schmeckt sehr gut und ist das, was für uns alle am gesündesten ist.

