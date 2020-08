Wann werde ich (mehr) Pflegegeld bekommen? Das kann jeder online, anonym und gratis prüfen.

In Österreich sind ca. 1,7 Millionen Bürger älter als 65 Jahre. Richtig, dass auch nicht jeder 70 Jährige pflegebedürftig ist. Insgesamt beziehen aber nur ca. 460.000 Menschen Pflegegeld - inklusive Kinder, Jugendliche, Behinderte, Unfallopfer und Schwerstkranke. Davon wiederum erhalten rund 50 % nur Pflegegeld der Stufen 1 oder 2. Man muss also kein (schwerer) Pflegefall sein, um Pflegegeld zu bekommen.

Pflegegeld gebührt, wenn jemand für Tätigkeiten des täglichen Lebens Hilfe benötigt.

Das Gesetz sieht vor, für welche Tätigkeiten Hilfe anzuerkennen ist und auch das zu gewährende Ausmaß der Hilfen ist geregelt. Der „Pflegebedarf“ wird in „Stunden pro Monat“ gemessen. Um Pflegegeld der Pflegestufe 1 zu bekommen, ist derzeit Pflegebedarf im Ausmaß von mehr als 65 h/Mo notwendig. Dabei kommt es nicht darauf an, wie lange die hilfsbedürftige Person braucht, um etwas selbst zu erledigen. Für Hilfen bei Einkaufen, Wohnungs-, Wäschereinigung, außer Haus gehen, kochen, an- und ausziehen, Körperpflege, oder Medikamenteneinnahme gibt es genormte Stundenwerte.

Vor 6 Jahren berichtete der KURIER vom Pflegestufen-Rechner. Nach weit mehr als 100.000 berechneten Pflegestufen wurde die Seite www.pflegestufen.at zum Wissensportal für Pflegegeld.

Antrag mit sicherem Ausgang

Egal ob jemand Zuerkennung oder Erhöhung von Pflegegeld wünscht, jeder Antrag löst ein neues Einstufungsverfahren aus, das zu einem von 3 Ergebnissen führt: Gewährung, Ablehnung, oder sogar zum Verlust der aktuellen Stufe. Deshalb zählt Gewissheit vor Vermutung.

Bevor man (für sich selbst oder für einen Angehörigen) einen Antrag stellt, kann man bei www.pflegestufen.at - so oft man möchte - kostenlos und anonym prüfen, ob die gewünschte Pflegestufe (schon) erreicht ist. Ohne das Risiko abgelehnt zu werden oder die derzeitige Pflegestufe zu verlieren.