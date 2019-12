Was hilft, die Leber nach den Feiertagen zu entlasten

Deftiges Essen und Alkohol macht der Leber zu Weihnachten zu schaffen.

ÖSTERREICH. Die Leber ist für die Entgiftung zuständig: Sie speichert Nährstoffe und steuert den Stoffwechsel. Neben der Haut filtert sie von allen Organen am meisten Krankheitserreger und Abfallprodukte heraus und scheidet sie über die Niere oder Galle wieder aus. Mit deftigen Braten, Keksen und Glühwein hat die Leber an den Feiertagen allerdings ordentlich zu schuften. Manche Pflanzen gelten hingegen als wahre Leberfreunde. Die Korbblütler Artischocke und Mariendistel etwa enthalten viele Bitterstoffe, die eine Entgiftung anregen und die Leber vor freien Radikalen schützen. Auch Knoblauch und bittere Salate kurbeln die Produktivität der Leber an. Grüner Tee hilft, Giftstoffe und Fettablagerungen zu beseitigen.