Seit drei Jahren wird am Neuen Markt schon gewerkt. Auch wenn das Ende in Sicht ist, müssen die Geschäftsleute weiterhin große Verluste hinnehmen.

WIEN/INNERE STADT. Momentan wirkt es so, als würden am Neuen Markt zwei Welten aufeinandertreffen: Auf der einen Seite sitzen die Passanten mit einem Eis in der Hand unter den neuen Bäumen, auf der anderen wird gesägt, gebohrt und asphaltiert.

Damit der Neue Markt seinem Namen gerecht wird, hat vor mittlerweile drei Jahren die Umgestaltung begonnen – zum Leid der Wirtschaftstreibenden, denen eigenen Angaben zufolge große Teile des Umsatzes weggebrochen sind.

Seit Anfang 2019 wird vor dem Eingang zum Juweliergeschäft "Zach Fine Jewelry" gearbeitet. Die Besitzerin hat die Situation satt: "Unsere Kunden machen einen großen Bogen um den Neuen Markt, weil es dermaßen laut und schmutzig ist", erzählt die Geschäftsfrau.

Außerdem habe sie mit großen Umsatzeinbußen zu kämpfen: "Früher sind manche meiner Kunden mit dem Auto gekommen und haben direkt hier geparkt. Das geht jetzt gar nicht mehr."

Corona verschärft die Situation

Auch die Besitzerin des Kleidergeschäfts "Sebago" spricht von hohen Verlusten. "Durch die Baustelle in Kombination mit Corona ist mein Geschäft fast zum Erliegen gekommen", erzählt sie. Trotzdem freut sie sich bereits auf den neu gestalteten Platz: "Es ist schön, dass er künftig zumindest autofrei wird."

Auf der nördlichen Seite des Platzes kann man bereits im Schanigarten entspannen.

Auch Dieter Steup, der Vertreter der Wirtschaftskammer im Bezirk, versucht, die positiven Dinge an der Umgestaltung zu sehen: "Es war eine harte Zeit und es hat lange gedauert, aber jetzt ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen", so Steup: "Wenn man künftig am Neuen Markt ein Geschäft hat, dann ist man auf einem der schönsten Plätze Wiens. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen von der Umgestaltung angezogen werden und dass sich das Durchhalten lohnen wird."

Eröffnung im September

Nach drei Jahren Bauarbeiten sehnen sich nun alle schon nach der Fertigstellung des Projektes. Insgesamt 9.998 Quadratmeter Fläche werden am Neuen Markt umgestaltet. Der Zeitplan werde eingehalten, verspricht der zuständige Projektleiter Johann Breiteneder. "Die Eröffnung ist für September geplant", sagt er.

Die Bauarbeiten führten auch zur Schließung zahlreicher Geschäftslokale.

Davor stehen noch einige Arbeiten an. "Wir sind gerade bei der Oberflächengestaltung im südlichen Platzteil, wo noch zwei Bäume gepflanzt werden. Zudem fehlen noch vier Bäume am Albertinaplatz sowie die Fertigstellung der Tegetthoffstraße", so der Projektleiter.

Licht am Ende des Tunnels sieht auch er, denn "der Ein- und Ausfahrtstunnel unter der Tegetthoffstraße steht vor seiner Fertigstellung". Es wird also nicht mehr lange dauern, dann wird am Neuen Markt auch tatsächlich alles neu sein.

