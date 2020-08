Bei den kommenden Landtags- und Gemeinderatswahlen am 11. Oktober stellen Sie mit Ihrer Stimme auch die Weichen für die Zukunft des 1. Bezirks.



INNERE STADT. Ein Thema, das den Bezirk seit drei Jahren in Atem hält, ist das Anrainerparken. Jetzt dürften die Parkplätze wieder ihre Gültigkeit haben, nachdem der Finanzausschuss im Bezirk die Mittel für die neuen Schilder freigegeben hat. Wie soll man in Zukunft damit umgehen? Braucht es trotz des neuen Verkehrskonzepts mehr Anrainerparkplätze im Bezirk?

Schreiben Sie uns!

Schicken Sie uns Ihre Antwort via E-Mail an innere-stadt.red@bezirkszeitung.at! Die bz wird ein Stimmungsbild von der aktuellen Situation erstellen und von den Kandidaten der Parteien Lösungsvorschläge einfordern.