Das Hotel Sacher hat die Schatzkammer geöffnet und das Mezzanin des Sacher Ecks zu einem kleinen Museum umgebaut. Ab 2. Juni ist die Ausstellung für Besucher geöffnet.

WIEN/INNERE STADT. Das Hotel Sacher blickt auf eine lange Geschichte zurück und diese soll jetzt den Österreichern und Österreicherinnen präsentiert werden. "Das Sacher ist ein Teil der Geschichte Wiens und diesen Teil wollen wir mit unserer Pop-Up-Ausstellung thematisieren", sagt die Sacher-Miteigentümerin Alexandra Winkler.

Das Mezzanin des Sacher Ecks (Eingang über die Kärntner Straße) wurde kurzerhand zum Museum umgestaltet. "Vor einem Jahr kam uns die Idee, Stücke aus unserer Schatzkammer herzuzeigen", sagt Winkler. Die Tische an denen normalerweise Kaffee getrunken wird, wurden zu Vitrinen umgestaltet. "Wir haben in den Vitrinen die Tischkultur vom Beginn des Hotel Sacher, bis in das Jahr 2020 präsentiert", sagt Hoteldirektor Andreas Keese. So findet man etwa das echte Sacher-Porzellan mit dem Silber von Eduard Sacher, eine Ahnengalerie mit alten Gemälden und allerlei historisches auf das gesamte Stockwerk verteilt.

Weltrekorde und Sachertorte

Freilich will man sich bei der neuen Pop-Up-Ausstellung nicht nur auf die Tischkultur konzentrieren. Schließlich begann alles mit der echten Sachertorte aus dem Jahr 1832, also wird auch die wohl berühmteste Torte Wiens präsentiert. "Man erfährt zum Beispiel von unserem Weltrekord. Dreieinhalb Meter Durchmesser hatte die größte Sachertorte der Welt", erzählt Winkler, "10.000 Menschen bekamen damals ein Stück von der Torte." Alte Kuchenformen, das Sacher-Kochbuch und eine riesige Skulptur aus Schokolade runden die Geschichte der Torte ab, "aber unser Geheimrezept verraten wir natürlich nicht", sagt Winkler mit einem Augenzwinkern.

Aber das Sacher ist ja nicht nur Kaffeehaus und Restaurant, sondern in erster Linie ein Hotel. "Wir haben auch einen Raum nachgebaut, wie er wohl früher ausgesehen hat", erzählt Keese. Dem gegenüber stehen Tablets, die die aktuelle Ausstattung zeigen. "Unsere Mitarbeiter haben natürlich auch einen Teil der Ausstellung inne. Schließlich sind sie unser Aushängeschild und Gastgeber", erzählt Keese. So werden etwa die Uniformen von damals und heute gezeigt und Arbeiterverzeichnisse präsentiert.

Ausstellung bis Ende Juni

Ab 2. Juni ist die Ausstellung für alle Interessierten geöffnet. Allzu viel Zeit sollte man sich aber nicht lassen, denn die Pop-Up-Zeitreise bleibt nur bis Ende Juni geöffnet. "Vorerst wollen wir die Dauer bei einem Monat belassen. Die Gemälde bleiben aber hängen, die gehören einfach zum Hotel Sacher", sagt Winkler.

Wichtig: Wer die Ausstellung besuchen möchte, muss unbedingt einen 3G-Nachweis mitbringen! Weitere Infos gibt es auf der Website des Hotel Sacher.