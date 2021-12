Einige Zeit ist es her, dass wir in Kooperation mit dem Bioweingut Lenikus unser Wiener Jaukerl und die Schluck Impfung ZENSURIERT ins Leben gerufen haben. Eine Beschlagnahmung, viele Schlagzeilen und eine Zensur später, finden wir, dass es an der Zeit ist für eine kleine Auffrischung. Holt euch euren Booster unter: https://bioweingutlenikus.at/wiener-jaukerl/