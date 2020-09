Der Campus der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wird seit Jahresbeginn komplett saniert. Bis 2022 soll ein neues Uni-Viertel in der Inneren Stadt entstehen.

ALSERGRUND. Gemeinsam mit der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) saniert die österreichische Akademie der Wissenschaften ihren Campus und erschließt dabei sogar neue Räumlichkeiten. Seit Jahresbeginn laufen die Arbeiten auf Hochtouren, auch wenn zwischendurch eine Corona-bedingte Pause eingelegt werden musste. Beim Umbau soll eine neue Begegnungszone, Veranstaltungsräume, barrierefreie Zugänge, eine revitalisierte Bibliothek und moderne Forschungsinfrastrukturen mitten in der Stadt entstehen.

Derzeit laufen die Bauarbeiten in der eigentlichen Akademie am Dr.-Ignaz-Seipel-Platz und im Arkadenhof zwischen und Postgasse und Bäckerstraße. Dabei gibt es aber nicht nur Neues für die Studenten, sondern auch für die Bezirksbewohner. Der Arkadenhof der alten Universität oder die "schönste Gstettn Wiens", wie sie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei der Baustellenbesichtigung bezeichnet hat, wird wieder sichtbar gemacht. Der bis 2022 komplett sanierte Innenhof, wird durch einen Eingang in der Postgasse wieder zugänglich.

Alte Bibliothek in neuem Glanz

Auch teilweise Vergessenes wird wieder zum Leben erweckt. Nach langer Pause soll die ehemalige Bibliothek des Jesuitenkollegs wieder zur Bibliothek werden. Ausgestattet mit neuen Bücherregalen, zeitgemäßen Lese- und Rechercheplätzen sowie einer Galerie, die der Saal auch ursprünglich beherbergte, wird hier ein Großteil der über 400.000 Bände der ÖAW-Bibliothek für Wissenschaft und Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

"Der Campus ist wirklich eine einmalige städtebauliche Chance im Zentrum einer Großstadt. Wien wird damit noch mehr als bisher und unübersehbar zu einer Hauptstadt auch der Forschung und Innovation", sagt ÖAW-Präsident Anton Zeilinger.

Auch bei Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) ist die Freude über den Umbau und die damit einkehrende Revitalisierung für das verschlafene Grätzel ein Grund zur Freude: "Die Verbindung von historischen Gebäuden mit einem modernen Forschungsstandort macht den Campus Akademie zu einem besonders spannenden Projekt. Durch die Revitalisierung und Öffnung des alten Universitätsviertels entsteht ein lebendiger Ort der Bildung und Begegnung für die Menschen in der Inneren Stadt."