WIEN/INNERE STADT. Wir schreiben das Jahr 1683. Der polnische Reiter Jan Sobieski kämpft bei der Türkenbelagerung in Wien. Er gewinnt und wird mit Geschenken überhäuft. Unter den Gratulanten ist auch ein jüdischer Bäcker. Er bäckt Sobieski einen rundes Brot mit Loch in der Mitte, dass dem Steigbügel des Reiters sehr ähnlich sieht. Aus dem Bügel wird Bagel und eine der bekanntesten Speisen weltweit ist geboren.

Diese kuriose Geschichte entdecke Kadir Kelesoglu auf seinen Reisen durch die Welt. Besonders in New York etablierte sich der Bagel, da Nachfahren des jüdischen Bäckers ihn in die USA brachten. Kelesoglu hat sich allerdings zur Aufgabe gesetzt den Bagel wieder nach Österreich zu bringen, wie seine Stellvertreter Furkan Kocabay und Phillip Kling erzählen. Und so kam es 2017 zur Gründung der ersten Zweigstelle von "1683 Bagels und Farm Coffee".

Erste Zweigstelle in der City

„Begonnen hat unser Chef in der Währingerstraße. Das kleine Geschäftslokal war sein Baby“, erzählt Kocabay. Mittlerweile ist das Baby groß geworden und hat auch in der Inneren Stadt einen Bruder bekommen. Am Opernring 1 kann man seit März die zwei Spezialprodukte genießen: Bagels und Kaffee. "In unseren beiden Filialen findet man auf der Wand die Geschichte des Bagels", erzählt Kocabay. Dabei ließ man sich vom Karikaturisten Bernd Püribauer unterstützen.

Seinen Bagel kann man sich auch ganz individuell zusammenstellen.

Neben der Möglichkeit seinen Bagel selbst zu gestalten, kann man auch aus vorgegebenen Kreationen wählen. "Besonders beliebt ist unser New York Bagel", erzählt Kling. Hier treffen sich Cream Cheese, Lachs, Rote Zwiebel und Rucola zwischen zwei Bagel Hälften. "Aber auch unser Italian Bagel mit Mozzarella, Tomaten und Pesto ist sehr beliebt."

Insta-Follower kreieren Speisekarte

Zudem gibt es einmal im Monat einen "Community Bagel", den die Instagram Follower von "1683" kreieren. "Wir backen unsere Bagels alle händisch und machen auch Zutaten wie Pesto oder Guacamole selbst", erzählt Kling. Auch hierbei wird traditionell gearbeitet, denn der klassische Bagel wird zuerst gekocht und dann gebacken, damit er seine fluffige Textur bekommt.

Ob Sobieski damals seinen Bagel auch schon mit Cream Cheese, Mozzarella und Tomaten serviert bekommen hat, ist nicht überliefert. Aber geschmeckt haben, soll er schon damals.

