Am 6.8. ist der 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs von Hiroshima.

Im Rahmen desen organisierte Alois Reisenbichler von der Wiener

Friedensbewegung, den Hiroshima Gedenktag am Wiener Stephansplatz.

Zahlreiche Besucher waren gegen 17.00 in die Innenstadt gekommen, um der Opfer aus Hiroshima zu gedenken.

Seit 2001 finden diese jährlichen Gedenkveranstaltungen, in Wien schon statt.

Die letzten 75 Jahre und zahlreiche weitere Nuklearkatastrophen, wie

Tschernobyl oder Fukushima haben gezeigt, wie wichtig das Thema Atomstrom

ist und welche Auswirkungen es auf die Gesellschaft hat.

Zahlreiche Redner und Musik am Event

Zahlreiche Redner wie etwa Alois Reisenbichler und Andreas Pecha, von der Wiener Friedensbewegung am Event.

Angelika Sacha und Klaus Bergmair, sorgten für eine sehr schöne musikalische Untermahlung.

Heuer zum erstem auf dem Event als Highlight, eine tolle Laternenperformance.

Der Laternenmarsch konnte heuer leider aufgrund von Covid 19 nicht stattfinden, aber trotzdem eine gelungene Veranstaltung.

Alle Fotos von Nicole Kawan

https://www.facebook.com/Pressefotos.at/