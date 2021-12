Am Donnerstag, 16. Dezember 2021 findet die große Wiedereröffnung des Stores in der Grazer Straße 12 in 8280 Fürstenfeld statt.



Zur Eröffnung gibt es am Donnerstag und Freitag ein tolles Programm mit Moderator und Glücksrad – und eine Gratis Big Blue Bag zu jedem Einkauf. Außerdem ist am an diesen beiden Tagen die Lieferung ab einem Einkaufswert von 500,- Euro kostenlos.

Aufwändiger Umbau, neues Design und viel zu entdecken

Freundlicher, heller und übersichtlicher zeigt sich der Store in neuem Design. „Wir freuen uns, unseren Kunden nach dem Umbau ein komplett neues Einkaufserlebnis bieten zu können“, so District Manager Jürgen Diebald. Im Mittelpunkt des Stores stehen Mission und Claim des Einrichtungsunternehmens mit dänischen Wurzeln: „Skandinavisch Schlafen und Wohnen“. Dies wird direkt beim Betreten deutlich: Im vorderen Storebereich finden sich die „Nordic Mood“-Milieus, kleinere Flächen, auf denen regelmäßig wechselnde und skandinavisch geprägte Trendthemen präsentiert werden. Ebenfalls vielfältige Inspirationen bieten die neugestalteten Wohn-, Ess- und Badbereiche, die als kleine Inspirationswelten angelegt sind. Kunden profitieren von der hohen Übersichtlichkeit und dem intuitiv angelegten Laufwegkonzept, mit dem man sich mühelos im Store zurechtfindet.

Immer gut gebettet

Kernstück des Stores ist das neue Matratzenstudio, das in der Mitte des Stores von allen Seiten aus zugänglich ist. Durch Seitenwände abgetrennt, ist dieser Teil des Stores ruhiger und bietet so eine angenehme Atmosphäre für die Schlafberatung. Hier befinden sich Matratzen, Lattenroste, Kopfkissen und alles weitere rund um das Thema Schlafen, so dass direkt ein Probeschlafen möglich ist. „Regionalität ist uns dabei wichtig, deswegen bieten wir heimische Marken wie Sembella und Optimo an“, so Country Manager Sándor Szimeiszter. „Unser durch regelmäßige Ergonomieschulungen top-trainiertes Team steht bei der Auswahl eines neuen persönlichen Schlafsystems gern beratend zur Seite und führt durch die Produktwelt mit Lattenrost, Matratze, Matratzenschoner, -topper, und Oberbett.“

Attraktive Angebote

Sándor Szimeiszter: „Wir bieten viele Produkte zu tollen Neueröffnungspreisen an. Auf alle Matratzen gibt es 50 bis 70%. 25 bis 60% bieten wir zum Beispiel auf Esszimmerstühle und -tische.“

Das Team um Store Manager Bianca Ringhofer freut sich, die Kunden in neuer, freundlicher Atmosphäre zu begrüßen.

Also nichts wie hin – zu JYSK in Fürstenfeld!



