Innere Stadt. Vertreibung von Selbstständigen und mehreren Angestellten mit Straforgien und Wucherstrafen Brandstätte.



Die Tafel: Halten und Parken verboten ausgen. Fahrzeuge mit Parkkleber für den 1. Bezirk sowie Behinderte war verhängt.

Frage an Sie: Parken erlaubt oder …

Landespolizeidirektion Wien Anzeigeverständigung ..am … um … in Wien, 01, Brandstätte ggü 8. X im Haltestellenbereich eines Massenbeförderungsmittels in der Betriebszeit, länger als zum Aus- und Einsteigen – Die Abschleppung des Fahrzeuges wurde veranlasst.

Nach Einspruch bei MA67 und Beschwerden beim Verwaltungsgericht sagte die Zeugin von der MA 67 Meldungslegerin Andrea S. – ohne Ausweis und Adresse - über Befragen des Beschwerdeführers: Ich weiß nicht, wie viele Busse in der Haltestelle stehen können. Buslenker haben sich bei uns beschwert. Für mich ist die Situation überhaupt nicht verwirrend, sondern klar und deutlich. Die beantragte Zeugin von Beschwerdeführer über die täglichen Straforgien vor den Geschäftslokalen in der Brandstätte wurde von der Richterin Mag. B.-S. abgewiesen. Über Befragen des Beschwerdeführers: Es ist nicht meine Aufgabe mich um das Anbringen von Halte- und Parkverbotsschildern zu kümmern. Die gegenständliche Haltestelle ist eindeutig, da braucht man keine zusätzlichen Schilder. Nach Befragung des Beschwerdeführers der Meldungslegerin über den Namen der Busfahrer welche sich beschwert haben wurde das Fragerecht von der Richterin …mit einer Ordnungsstrafe zu rechnen hat bedroht. Der BF verzichtet auf eine weitere Frage. Er fühlt sich unter Druck gesetzt und verwehrt sich gegen den Vorwurf, die Meldungslegerin zu sekkieren.

Das Verhandlungsprotokoll vom Verwaltungsgericht Wien ist unvollständig und mußte sofort von Beschwerdeführer ohne durchlesen - die Richterin hat das Lesen verboten - unterschrieben werden. Das gesamte Verhandlungsprotokoll wurde trotz mehreren Urgenzen beim Verwaltungsgericht Wien nicht ausgehändigt.

Die Richterin war über die Befragungen des Beschwerdeführers und dessen Beweisfotos so verärgert, dass die Richterin Mag. B.-S. auch eine andere Strafe gegen den Beschwerdeführer veranlaßt hat.

Wie der Staat versagte



Nach Anfragen bei Zeugen in den noch belebten Geschäften in der Brandstätte wurde informiert, dass Bezirksvorsteher MMag. Markus Figl und Volksanwalt Walter Rosenkranz und Bundesministerin Leonore Gewessler über die täglichen Straforgien mit Wucherstrafen von Abschleppen der Kundenfahrzeuge und Strafen von mehrere hunderten Euro sehr oft informiert und um sofortige Hilfe – ohne jeglicher Stellungnahme - ersucht wurden .

Das Ergebnis der Straforgien ist der Konkurs und die Schließungen von mehreren Geschäften samt Kündigungen aller Angestellten. Siehe 1, Brandstätte 7-9 und andere. Mehr Arbeitslose und keine Einkommensteuer von den Selbstständigen.

Die Brandstätte ist nun Kundenberuhigt und mit sehr vielen Halte- und Parkverboten Verkehrsberuhigt.