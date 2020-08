Im Naturhistorischen Museum in Wien gab es bis 1. Juni 2020 eine sehenswerte Ausstellung anlässlich des 50. Jubiläumsjahres der ersten bemannten Mondlandung. Die umfangreiche Sonderausstellung zeigte den Mond aus verschiedensten Perspektiven, auch mit seinem Einfluss auf die Erde. Viele von uns werden damals am Fernsehschirm live dabei gewesen sein. In der Ausstellung werden einige Erinnerungen daran wach und man kann sich sogar mit einem Selfi auf dem Mond fotografieren lassen - selbstredend mit der österreichischen Nationalflagge. P.S.: Zum Einfluss des Mondes auf die Menschen habe ich unter anderem gerade ein Buch veröffentlicht (siehe anderen Beitrag dazu).

Internetseite zur Ausstellung: https://nhm-wien.ac.at/mond