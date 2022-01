Mittels Scan eines QR-Codes kann der neue Audioguide kostenlos heruntergeladen werden. Die Sticker findet man an den Orientierungstafeln.



WIEN/INNERE STADT. Wer die Hofburg auf eigene Faust erkunden möchte, kann das in Zukunft mit Unterstützung eines Gratis-Audioguides tun. Die Burghauptmannschaft hat den Audioguide selbst entwickelt und dafür interessante Details über die Bau- und Nutzungsgeschichte der Hofburg zusammengetragen.

Voraussetzung dafür ist ein eigenes Smartphone. Der neue Audioguide ersetzt die bisher kostenpflichtige App. "Der neue Audioguide ist eine einfache digitale Lösung, um die Gesamtheit des Hofburg-Areals für die Besucherinnen und Besucher erlebbar zu machen", so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).

Download per QR-Code

Die App selbst kann am Hofburg-Areal an allen Standorten des Orientierungs- und Leitsystems beziehungsweise am Info-Point über den dort angebrachten QR-Code kostenlos heruntergeladen werden. Versteckte In-App-Käufe gibt es nicht. Der Audioguide ist vom Betriebssystem des Smartphones unabhängig und wird laufend gewartet, sodass er langfristig zur Verfügung gestellt werden kann. Sobald er einmal heruntergeladen ist, kann die Führung durch 23 Stationen, die über das Areal der Hofburg verteilt sind, beginnen.

Das könnte dich auch interessieren:

Mit den Ohren Geschichte und Zukunft erleben