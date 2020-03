Dieses teilweise erhaltene Fresko befindet sich in der Bäckerstraße 12.

Das Fassadenfresko war vermutlich von 16. bis zum 18. Jahrhundert zu sehen, danach wurde es mit Fassadenputz übertüncht und erst wieder bei Renovierungsarbeiten im Jahre 1987 sichtbar.

In der Zeit als das Fresko zu sehen war, wurde es von den Wienern „allwo die Kuh am Brett spielt“ genannt, das Hauszeichen zeigt eine bebrillte Kuh die mit einem Wolf am Brett spielt, durch denn später angebauten Vorbau ist leider der Wolf fast verschwunden, es ist nur noch seine Schnauze zu sehen. (Quelle: Wienbilder)

Eine Fabel zu diesem Fresko kann bei Wienbilder nachgelesen werden.

Es gibt auch eine Sage zu diesem Fresko, die sehr interessant zu lesen ist.