Ob in der Stadt oder übers Land macht der Mazda 2 eine exzellente Figur



Antrieb: 4/5

Die 115 PS verwandeln den kleinen Japaner geradezu in einen Ninja. Das Mildhybridsystem des Mazda2 sorgt für schnellen Motorstart und Effizienz, das Sechsgang-Getriebe ist leichtgängig und exakt.

Fahrwerk: 4/5

Sicher in den und durch die engsten Kurven. Die verbesserte und serienmäßige Fahrdynamikregelung sorgt auch bei höherem Tempo für Stabilität.

Innere Werte: 4/5

Als Fahrerin ist man im schicken und nun noch besser geräuschgedämmten Cockpit in den Mittelpunkt gerückt. Die Instrumente sind direkt im Blick, alle Regler und Schalter in Griffweite. Die Verarbeitungsqualität fällt positiv ins Auge.

Ausstattung: 4/5

In der Top-Ausstattungsvariante „Revolution“ sorgen Apple CarPlay und Android Auto für Unterhaltung an Bord. Beheizbares Lenkrad sowie eine Sitzheizung wärmen an kalten Tagen Hände und Hinterteil.

Sicherheit: 5/5

Heerscharen an Assistenten für einen Kleinwagen: Der City-Notbremsassistent mit Fußgängererkennung agiert nun bei bis zu 80 km/h und bei Nacht.

Umwelt: 4/5

Durchschnittlich 5,6 Liter (Werk 5,0) im Test, doch man ließe sich gern von der luftig-leichtfüßigen Fahrdynamik verführen.

Daten & Fakten

Modell & Preis:

Mazda2 e-Skyactiv G115 Revolution, ab 21.790 Euro

Motor & Getriebe:

1,5-Liter-Mildhybrid-Benzinmotor, 1.496 ccm3, 85 kW/115 PS, 151 Nm max. Drehmoment bei 3.500 U./Min., 6-Gang-Schaltgetriebe, Frontantrieb

Fahrleistungen:

Spitze: 200 km/h

0–100 km/h: 9,1 s

Maße & Gewichte:

Länge/Breite/Höhe: 4,07/1,70/ 1,50 m: Kofferraum: 250 –882 l, Gewicht: 1.540 kg, Zuladung: 423 kg, max. Anhängelast gebr./ungebr.: 1.100/550 kg

Garantie: 3 Jahre/100.000 km 3 Jahre/100.000 km

von Petra Walter/Autentio