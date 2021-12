In Wien wird nach den Weihnachtsferien auch in den Volks- und Sonderschulen mit PCR-Tests über die Aktion "Alles gurgelt" begonnen.

WIEN. Bisher kam "Alles gurgelt" nur in höheren Schulstufen zum Einsatz. In den Wiener Volksschulen wird derzeit noch das „Alles spült“-Programm des Ministeriums angewendet. Da der Bund bei seinen Tests ohnehin einen Wechsel des Labors vornehme, sei dies ein guter Zeitpunkt, für alle Wiener Schulen ein einheitliches Testsystem umzusetzen, hieß es in einer Stellungnahme von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Schüler gurgeln mindestens zweimal pro Woche

Ab 10. Jänner bedeutet das, dass alle Wiener Schülerinnen und Schüler mindestens zwei Mal pro Woche über "Alles gurgelt" getestet werden. Darüber hinaus können die Wiener Schulen eine dritte Abholung der Proben für Freitagnachmittag anfordern – damit ist auch der Zeitraum über das Wochenende abgedeckt.

"Ich freue mich, dass wir dadurch gerade in Zeiten der aufkeimenden Omikron-Variante für noch mehr Sicherheit an Wiener Schulen sorgen können", sagte Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) zum Umstieg auf das neue Test-System.

Die Lieferung mit den Kits erfolgt bereits vor den Ferien. Eltern und Kinder sollen damit die Gelegenheit erhalten, das System, falls sie es noch nicht kennen, in den Ferien auszuprobieren. Die Abgabe ist in diesem Fall jedoch noch nicht in der Schule, sondern in den REWE-Filialen bzw. in Tankstellen möglich.

Test überprüft auch Omikron

„Alles gurgelt“ überprüft, so wurde erklärt, im Gegensatz zu anderen Testsystemen alle positiven PCR-Proben standardmäßig auf Mutationsmarker. Das ermögliche demnach ein zu 98 Prozent sicheres Bild, ob es sich um einen Omikron-Fall handelt. Schüler und Mitarbeiter hätten zudem die Möglichkeit, sich im gleichen System privat oder in der Quarantäne zu testen.

Bildungsstadtrat Wiederkehr zeigte sich über die Vereinheitlichung der Testsysteme in Wien erfreut: „Wir haben mit ‚Alles gurgelt‘ ein sehr gut funktionierendes PCR-Testsystem in Wien, das in den Wiener Oberstufen schon hervorragende Dienste geleistet hat. Ich freue mich, dass wir dadurch gerade in Zeiten der aufkeimenden Omikron-Variante für noch mehr Sicherheit an Wiener Schulen sorgen können.“

