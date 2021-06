FPÖ-Chef Norbert Hofer tritt zurück. Auf der Kurznachrichtenplattform Twitter kündigt der Bundesparteiobmann der FPÖ am Dienstag an, seinen Posten zurücklegen zu wollen. Kurze Zeit später löschte er den Tweet wieder. Jetzt hat die FPÖ seinen Rücktritt bestätigt.

ÖSTERREICH. Norbert Hofer tritt als Parteichef der FPÖ zurück. Hofer bestätigte am Dienstag gegenüber "OE24" , dass er seinen Posten an der Parteispitze nach seiner Auseinandersetzung mit Klubchef Herbert Kickl räumen wolle: "Ja, ich trete zurück. Ich bin heute aus der Reha zurückgekommen und habe mir das alles überlegt." Hofer bestätigt gegenüber der Tageszeitung "Österreich" einen Zusammenhang zwischen der Auseinandersetzung mit Kickl und seinem Rücktritt: "Ja natürlich. Ich lasse mir nicht jeden Tag ausrichten, dass ich fehl am Platz bin".

Hofer möchte allerdings 3. Nationalratspräsident bleiben. Ob er zur Bundespräsidentenwahl antreten wird, lässt er noch offen: "Das habe ich mir noch nicht überlegt."

Wer soll an der Spitze der FPÖ stehen?

Hofer: "Meine Reise an der Spitze der FPÖ ist zu Ende"

Auch die FPÖ bestätigte den Abgang vor kurzem in einer Presseaussendung. So habe der FPÖ-Bundesparteiobmann heute seinen dreiwöchigen Rehabilitationsaufenthalt in Baden beendet. In den letzten drei Wochen habe er auch über seine persönliche Zukunft in der Politik nachgedacht und sei zur Überzeugung gekommen, dass er das Amt des Bundesparteiobmannes der FPÖ nicht weiter ausüben werde, heißt es in der Aussendung der Bundespartei am Dienstag.

Ein Bild aus besseren Tagen beim Neujahrsempfang 2020. Im Bild: LHStv Johann Tschürtz, Klubobmann Herbert Kickl und Bundesparteiobmann Norbert Hofer.

Hofer: „Die Zeit nach Ibiza war nicht einfach. Es war eine schwierige Aufgabe, die Partei nach dem plötzlichen Ende der erfolgreichen schwarz-blauen Koalition wieder aufzubauen. In den letzten Monaten ist es gelungen, die Partei wieder zu stabilisieren und in Umfragen an die 20%-Marke heranzuführen. Damit habe ich die Partei soweit aufgestellt, damit sie auch in den nächsten Jahren Erfolg haben kann. Meine eigene Reise an der Spitze der FPÖ ist aber mit dem heutigen Tag zu Ende. Ich wünsche meiner Nachfolgerin/meinem Nachfolger in dieser Funktion viel Erfolg für die Zukunft.“

Norbert Hofer im Bild mit Heinz-Christian Strache, der nach dem Auftauchen des "Ibiza-Video" seinen Rücktritt verkündet.

Posten-Debatte in der FPÖ

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hatte vergangen Woche seine Bereitschaft, die FPÖ als Spitzenkandidat in die nächste Nationalratswahl zu führen, bekräftigt. "Ich kann nur sagen: Wenn ich darum gefragt werde, ob ich es machen würde, dass ich eine ehrliche Antwort gebe", sagte Kickl am vergangenen Dienstag. "Ich weiß gar nicht, was da so schlimm sein soll, wenn es da einen Parteiobmann gibt, der sagte, er würde das gerne machen - und da gibt es einen Klubobmann, der sagt, ich traue mir das auch zu", rechtfertigte Kickl den offenbaren Machtkampf mit Norbert Hofer.

Hofer selbst war zu dem Zeitpunkt wegen einer Rückenverletzung auf Reha in Baden. Er hatte dazu in einem Interview aber geantwortet: „Wenn die Katze aus dem Haus ist, haben die Mäuse Kirtag.“ Kickl wiederum hatte die Debatte rund um den Chefposten der FPÖ am Dienstag kurz vor Hofers Rücktrittserklärung im Rahmen einer Wanderung mit FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz auf der Rax eigentlich für beendet erklärt.

Kickl erklärte die Debatte rund um den Spitzenkandidaten eigentlich für beendet.

Zur Person Norbert Hofer

Norbert Gerwald Hofer (51) kommt aus Vorau in der Steiermark. Er war seit dem 14. September 2019 Bundesparteiobmann der FPÖ. Von März bis Oktober 2020 war er auch Landesparteiobmann der FPÖ Burgenland. Hofer ist Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat, seit 2019 – wie auch schon von 2013 bis 2017 – ist er zudem Dritter Nationalratspräsident. Im Jahr 2003 stürzte Hofer mit dem Paragleiter in der Steiermark ab und zog sich schwere Wirbelsäulenverletzungen zu. Seither ist er auf die Unterstützung eines Gehstocks angewiesen. Hofer ist in zweiter Ehe verheiratet und hat vier Kinder, wobei drei aus erster Ehe stammen. Er wohnt in Pinkafeld im Bezirk Oberwart.

