'Ich habe mir meinen Traum, eine eigene Kieferorthopädie Ordination erfüllt', schwärmt die sympathische Kieferorthopädin Dr. Antonia Fartushna.

Der Umzug von den Ordinationräumen bei Kristina Worseg, in die neue Ordination am

Stock im Eisen Platz 3/Top 19, 1010 Wien, war keine so große Reise, wie ihr Umzug von New York nach Wien.

Der große Schritt zur eigenen Ordination wurde mit einem exklusiven Ordinations-Opening gefeiert.

Für das Wohl der Gäste, sorgte Alexandra und Roberto von 'Roberto's American Bar' höchstpersönlich.

Zu den Gästen zählten unter anderem, Heikle Kyöstilä (Flunder&President Planmeca Group), Antti Putkonen (Deputy Head of Mission), Vadym Kovalevskyi (Botschaft Ukraine), Anna Sipilä-Axnix (Botschaft Finnland), Johannes Axinix (Präsident Finncham), Myroslava Zinkevych (Konsulat) Kristina Worseg (Klinik Worseg) , Eser Akbaba (TV Moderatorin), Beatrice Körner (Miss Europa Austria), Nhut La Hong (Modedesigner) Nikolaus Schachner (Künstler) uvm.