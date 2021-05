Austria for Life – Ein Benefizkonzert zu Gunsten von ‚Österreich hilft Österreich‘“ fand heute den 28.5 2021 am Wiener Stephansplatz statt.

Projekt-Initiator Gery Keszler hat mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler für die gute Sache begeistert (Spenden für Menschen die während Corona in Not geraten sind) und auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kardinal Christoph Schönborn meldeten sich bei „Austria for Life“ zu Wort.

Absolutes Highlight des Abends der Auftritt von Conchita Wurst als Mozart.

Übertragen wurde die komplette Live Show im Orf und moderiert von Arabella Kiesbauer.

Zudem wurde der Event mit einer spektakulären Lichtshow untermalen.

Alle Fotos von Nicole Kawan

https://www.facebook.com/Pressefotos.at