Zum Auftakt der Herbst-, & Wintersaison lädt das Luxus Atelier MOHAROS Vienna zur Fall Fashion Show am 7. Oktober 2021 im Palais Hansen Kempinski ein. Musste man noch im letzten Jahr aufgrund der weltweiten Pandemie auf soziale Kontakte verzichten und Events wie dieses online verfolgen, so ist heuer wieder ein persönliches Get-Together möglich. Zu diesem besonderen „Comeback“ hat sich Geschäftsführerin und Designerin Simone Moharos gemeinsam mit ihrem Team etwas Besonderes überlegt: Die Fashionshow findet dieses Jahr unter dem Motto "Wien" in der Heimatstadt der handgefertigten Modekollektion von MOHAROS Vienna im wunderschönen Palais Hansen Kempinski Vienna statt. Und so spiegelt sich die Wiener Tradition, Kunst und Kultur in jedem Detail wider. Es erwartet Sie ein Quartett, das klassische Musik live spielen wird, sowie ein Flying Buffet mit ausgewählten Klassikern der Wiener Küche. Ein weiteres Highlight bietet die exklusive Showeinlage der Prima Ballerina Maria Yakovleva.

Der wunderschöne Mittelpunkt des Abends sollen die exklusiven Modelle der MOHAROS Vienna Kollektion sein. Um die Besonderheiten der hochwertigen Materialien hervorzuheben, die bei den raffinierten und wandelbaren Modellen von MOHAROS Vienna verwendet werden, wird die Modenschau von einem weiteren Ehrengast unterstützt: eine Kaschmir Spezialistin von Loro Piana Mailand, langjähriger Partner und Lieferant des Wiener Labels, wird über Herkunft und Qualität der „goldenen Wolle“ sprechen.

Im privaten Rahmen können die Modelle der MOHAROS Vienna Kollektion außerdem zu ausgewählten Terminen im eigenen Shop im Palais Hansen Kempinski anprobiert und individuell angepasst werden (Terminanfragen bitte simone@moharos.com) . Neben Kaschmir kommen auch Kaschmir Double Face und Seide zum Einsatz, mit dem ultimativen Ziel die Kundinnen von Designerin Simone Moharos in ein Gewand aus Beständigkeit, Verlässlichkeit und Geradlinigkeit zu hüllen. Um einen hohen Anspruch gewährleisten zu können, sowie die Exklusivität der Produkte sicherzustellen, werden die MOHAROS Vienna Modelle nur in limitierter Anzahl hergestellt und mit einem 14-Karat Gold-Logo veredelt.