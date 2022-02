VIEL UMJUBELTE PREMIERE VON CHRISTOPH FÄLBL IM CASANOVA VIENNA

Ausverkauftes Haus und gute Stimmung! Am Dienstagabend präsentierte Publikumsliebling Christoph Fälbl sein 6. Kabarettprogramm „Fälbls Melange“

Die Wiener Melange ist bekanntlich eine österreichische Kaffeespezialität, Fälbls neues Best Of-Programm „Fälbls Melange“ gehört nach dieser fulminanten Premiere am Dienstagabend aber zweifelsohne zu den österreichische Kabarettspezialitäten!

Viele prominente Gäste ließen es sich nicht nehmen, bei der Premiere dabei zu sein:

Stefan Haider

Martin Leutgeb

Regisseurin Marion Dimali

KERNÖLAMAZONEN

Claudia Stöckl

Toni Faber

Gary Lux

Marika Lichter

Edith Leyrer

Volker Piesczek

Claudia Kristofics-Binder

und

