LUST AUF KUNST! – Präsidentinnenführung in slowenischer Sprache

V ŽELJI PO UMETNOSTI! – Vodenje predsednice v slovenskem jeziku

Bei unserer öffentlichen Führung sitzen wir mit Tanja Prušnik in den Räumlichkeiten der Künstlerhaus Vereinigung, um über die Ausstellung WHEN GESTURE BECOMES EVENT auf Slowenisch zu diskutieren. Am Mittwoch, den 7. April um 18 Uhr werden die künstlerischen Positionen, die sich mit unterschiedlichen Strategien und Konzepten dem Thema „Zusammenarbeit, Solidarität, Vielfalt und Diversität " nähern, vorgestellt. Unter welchen Bedingungen kann eine individuelle Geste den scheinbar natürlichen Lauf der Dinge unterbrechen? Wie wird sie in weiterer Folge zum Ereignis und zur verbindenden Kraft?

Das virtuelle Treffen wird über Zoom veranstaltet. Wir freuen uns mit Euch auf die Thematiken der Ausstellung einzugehen und ausgewählte Kunstwerke kennenzulernen!

Wenn Ihr dabei sein wollt, einfach per Email an kunstvermittlung@k-haus.at zusagen.

Preis: kostenlos

Dauer: 60 Minuten

Unser Online-Angebot genießen Sie kostenfrei. Wenn Sie unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen möchten, finden Sie hier alle Informationen. Herzlichen Dank!

Digitalno vodstvo in razprava o razstavi KO GESTA POSTANE DOGODEK s predsednico Künstlerhausa Tanjo Prušnik.

V sklopu javnega ogleda bomo sedeli s Tanjo Prušnik v prostorih umetniškega društva Künstlerhaus, da razpravljamo o razstavi KO GESTA POSTANE DOGODEK v slovenskem jeziku. V sredo, 7. aprila ob 18. uri, bodo predstavljena umetniška stališča, ki se z različnimi strategijami in koncepti lotevajo temam "Sodelovanje, solidarnost, raznolikost in diverziteta". Pod katerimi pogoji lahko posamezna gesta prekinja na videz naravni potek stvari? In ali sploh lahko potem postane dogodek povezovalna sila?

Virtualni dogodek bo gostil Zoom. Veselimo se razgovora o temah razstave in spoznavanja izbranih umetniških del!

Če se želite udeležiti dogodka, preprosto pošljite e-pošto na kunstvermittlung@k-haus.at.

Cena: brezplačno

Trajanje: 60 minut

V naši spletni ponudbi lahko uživate brezplačno. Če bi radi naše delo podprli z donacijo, boste vse informacije našli tukaj. Najlepša hvala!