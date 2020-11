Wie bereits angekündigt hat der Ministerrat am Mittwoch beschlossen, die ursprünglich bis Ende des Jahres befristete Pendlerpauschale und den Unfallversicherungsschutz für Arbeitnehmer im Homeoffice bis März 2021 zu verlängern.

ÖSTERREICH. Für den Unfallversicherungsschutz soll es im Gesetz auch eine Option auf Verlängerung bis Juni 2021 geben, teilte das Arbeitsministerium am Mittwoch mit. Zudem veröffentlichte das Arbeitsministerium auf seiner Website zwei neue Homeoffice-Leitfäden für Betriebe und Beschäftigte. Die Leitfäden beschäftigen sich mit dem Thema „Ergonomisches Arbeiten im Homeoffice“ und mit organisatorischen Spielregeln für Homeoffice und mobiles Arbeiten.

Arbeitgeber wollen an Telearbeit festhalten



Laut Arbeitsministerium zeigen Ad-hoc Studien der IMC FH Krems sowie anderer Institutionen, dass sich 60 bis 80 Prozent der Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern die Beibehaltung mobiler Arbeitsweisen nach Corona wünschen. Das umfasse die Beibehaltung mobiler Arbeitsweisen in Betrieben, in denen diese Option zuvor nicht verfügbar war, sowie die Beibehaltung eines höheren Nutzungsgrades mobiler Arbeitstage als vor Corona, in Betrieben wo das auch zuvor schon üblich war. Auf der anderen Seite würden 40 bis 60 Prozent der Arbeitgeber signalisieren, nach Corona tatsächlich an mobilen Arbeitsweisenfesthalten zu wollen.

Spielregeln im Homeoffice

Was die Spielregeln im Homeoffice betrifft, so rät das Arbeitsministerium im neuen Leitfaden Arbeitgebern dazu, an die Belegschaft zu kommunizieren, dass die Spielregeln eine erste Version darstellen, die noch Ungenauigkeiten oder Lücken aufweisen könnten, oder in manchen Punkten noch zu enge Grenzen ziehen. Verfügt das Unternehmen über einen Betriebsrat, dann gibt es die Möglichkeit eine Betriebsvereinbarung abzuschließen, die die administrativen Grundsätze mobiler Arbeitsweisen regelt (z.B. Arbeitszeitregelung). Sollte es keinen Betriebsrat geben, sollte im Rahmen des Arbeitsvertrags eine Vereinbarung getroffen werden, heißt es vom Arbeitsministerium.

Muss ich im Homeoffice meinen privaten PC nutzen?

Fix ist, dass laut Arbeitsschutzrecht Arbeitgeber rechtlich nicht dazu verpflichtet sind, technische Arbeitsmittel, wie z.B. Laptops zur Verfügung zu stellen. In der Praxis ist das aber üblich. Bezüglich Arbeitstische und –stühle gibt es für Telearbeit keine arbeitsschutzrechtliche Verpflichtung zur Bereitstellung dieser durch den Arbeitgeber. Werden diese dennoch zur Verfügung gestellt, müssen sie den erforderlichen ergonomischen Anforderungen entsprechen.

Arbeitsplatz ergonomisch gestalten

Laut dem Leitfaden "Ergonomisches Arbeiten im Homeoffice" gilt aber grundsätzlich, dass jede Arbeitsstätte durch "Präventivdienste" betreut werden muss. Auch Telearbeitnehmerinnen und –arbeitnehmer werden organisatorisch einer Arbeitsstätte zugerechnet. Mit Einverständnis der Arbeitnehmerin besteht die Möglichkeit, dass Präventivdienste, wie z.B. eine Sicherheitsfachkraft oder ein Arbeitsmediziner, bei der Einrichtung des Bildschirmarbeitsplatzes vor Ort bzw. mittels Videotelefonie beraten.

Quelle: Arbeitsministerium

