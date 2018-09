A Night of Songs – GARCÍA-HERREROS, SCHMIDT, MAYER & SPECIAL SINGERS 12.10.2018 im Roten Salon, 19h30

19.09.2018, 10:32 Uhr

Wow! Bei dieser Besetzung braucht sich der Rote Salon der OESTIG LSG wahrlich nicht zu verstecken! Da wäre einmal der in Wien lebende Bassgitarrist kolumbianischer Wurzeln JUAN GARCÍA-HERREROS (THE SNOW OWL), ein Weltstar seines Instruments (laut einschlägiger Bass-Fachmagazine „einer der Top 10 E-Bassisten der Welt“, gelistet unter den „82 einflussreichsten E-Bassisten in der Geschichte des Instrumentes“), der einzigartige Wiener Mundharmonika-Perfektionist BERTL MAYER, sowie der von Top-Bands umworbene Keyboarder und Pianist WOLFGANG SCHMIDT.



bildet sozusagen das Bindeglied des Instrumentaltrios: mitbestritt er heuer etwa ein vierköpfiges Tour-Konzert im Bereich Jazz, Latinjazz bis hin zu Folk- und Weltmusik, nachdem er mit ihm seine – mit Gold in den Bereichen „World Jazz“, „bestes Album“ und „beste Neuerscheinung 2016“ bei den Global-Music-Awards 2016 – ausgezeichnete CD(eine Collage von indigenen musikalischen Traditionen von Bulgarien, Kolumbien bis zu den Wiener Philharmonikern und dem RSO mit einigen der größten Stimmen unserer Zeit) aufgenommen hatte. Mitspielte THE SNOW OWL unter anderem als Special Guest in dessen Soul-Funk-Band mit afrikanischer Seelemit der international aktiven Sängerin Aminata Seydi.

Imtreffen nun GARCÍA-HERREROS, MAYER und SCHMIDT inauf namhafte Gesangsgrößen wie Singer-Songwriterin und Jazzsängerin: sie arbeitet sonst mit WOLFGANG SCHMIDT am Klavier und Ostinato-Schlagzeug-Legende Thomas Böröcz zusammen.weiterführende Info auf www.rotersalon.atWann: 12.10.2018, 19h30Wo: Roter Salon der OESTIG LSG, Wipplingerstraße 20 EG, 1010 WienEintritt:Vorverkauf: 18 € https://the-snow-owl.com/event/2433491/477629019/a... Abendkassa: 20 €, Studenten 15 €Reservierungen unter: rotersalon@oestig.at