Abend der Vielfalt: Begegnung – Impulse - Musik

Das Institut Fortbildung Religion der KPH lädt am 10. Mai im Rahmen seiner Reihe „Treffpunkt.Religionen“ zu einem Abend der interreligiösen und interkulturellen Begegnung. In Anlehnung an das diesjährige 500-Jahr-Jubiläum der Reformation stehen Keynotes zum Thema „Weckrufe für heute und morgen“ aus verschiedener fachlicher und religiöser Perspektive am Programm. Jüdische Musik Osteuropas sowie Gospelsongs aus verschiedenen Kontinenten bilden den Rahmen für diesen „Abend der Vielfalt“.

Programm:

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter jelena.kreuzer@kphvie.ac.at bzw. 01/51552-3586 wird gebeten.Ramazan Demir MA, islamischer Gefängnisseelsorger und BuchautorDr. Irmgard Griss, eh. Präsidentin des Obersten GerichtshofesMag. Lars Müller-Marienburg, Superintendent NÖ, evang. Kirche A.B.Oliver Tanzer, stv. Chefredakteur DIE FURCHERoman Grinberg Duo: Jüdische Musik OsteuropasGospelProject: Spirituals und Gospels aus verschiedenen Kontinenten