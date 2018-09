Aus dem Tagebuch einer Fliege – Klavier-Lesung mit MARIE-THERES RAUBA, 5.10.2018 im Roten Salon

13.09.2018, 18:51 Uhr

“ oder „“ ist die Pianistin aus dem Kaffeehaus, die die harte Schule der Straßenmusik durchlaufen hat. Sie ist die Hochschul-Virtuosin, die eklektisch auf der Suche nach den feinsten Werken ist. Im Roten Salon überraschte RAUBA letztes Jahr mit einem der besten Konzerte der Saison: das Duett SPANISH DAYDREAMS mit Theremin-Star PAMELIA STICKNEY fußte auf einer klassischen Musikauswahl, worin sich zwei Frauen mit ihren Instrumenten in wahrhaftigem Gefühl und punktgenauem Spiel trafen. Nun tritt RAUBA insolo auf, einer musikalischen Lesung. Schon der erste Blick auf ihre Autoren- und Komponisten-Liste verrät abermals den hohen emotionalen Geist der Aufführung: denn es geht um die dem Menschen ach so nahen Tiere.

Mithat RAUBA einen ostdeutschen Dramatiker und Lyriker gefunden, der den Zuschauer durch erzählende Elemente vom einfühlenden zum kritisch-distanzierten Betrachter gesellschaftlicher Zustände machen will. In seinen frühen Texten zeigt er den Menschen als lüsternes Vieh und sanftes Tier, das Liebe am liebsten unter freiem Himmel macht. Oder er spielt inmit der Mensch-Nutztier-Beziehung und der Verkehrung der Machtverhältnisse., ein moralisch-didaktischer und humoristischer Dichter und Zeichner, skizziert im „Naturgeschichtlichen Alphabet“ die klischeehaft zugeschriebenen Haltungs- und Charaktereigenschaften einiger (Menschen-)Tiere: „Der Aff´ frißt nie Verschimmeltes“, „Der Mops ist alter Damen Freude“. Vom deutschen Moralphilosophenund dem US-amerikanischen Schriftstellerliest RAUBA schließlich aus Fabeln, wobei wahrscheinlich Gellert die titelgebende, mit einer Spinne über Kunst debattierende „Fliege“ beisteuert. Thurber treibt die lehrreiche Vermenschlichung der Tiere so weit, dass etwa Löwen ins Kino und Pinguine zum Psychiater gehen; und trotzdem fressen sie einander auf.Dies untermalt RAUBA mit der Musik des Moderne-Vertreters(1881 – 1945); des Sonaten-Erneuerers(1732 – 1809); des Romantikers und Impressionismus-Vorreiters(1843 – 1907); sowie des Detail-versessenen Impressionisten(1875 – 1937).weiterführende Info auf www.rotersalon.atWann: 5.10.2018, 19hWo: Roter Salon der OESTIG LSG, Wipplingerstraße 20 EG, 1010 WienFreie SpendeReservierungen unter: rotersalon@oestig.at