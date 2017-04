Benefizkonzert der Longfiled Gospel Singers

Kommen Sie am 13. Mai zum Benefizkonzert der Longfield Gospel Singers

Am Samstag vor dem Muttertag singen die großartigen "Longfield Gospel Singers" in der Wiener Michaelerkirche für aktion leben.Nützen Sie diese Gelegenheit, die schwungvollen Gospels des beliebten Chores zu hören. Mit dem Erwerb einer oder auch mehrerer Karten unterstützen Sie die Arbeit für schwangere Frauen in Notsituationen.Termin ist der 13.Mai 2017, 15 Uhr.Ort: Michaelerkirche, Michaelerplatz, 1010 Wien.Die Pfarre St. Michael ist Veranstalterin.Karten gibt es gegen eine Spende von 24 Euro bei aktion leben, telefonisch (01/512 52 21) oder per E-Mail (info@aktionleben.at).