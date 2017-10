Cil City - Pflichttermin - Jay Bow ROCKEN in Wien!

Das Herbstkonzert im Aera ist bereits zur Tradition geworden für CIL CITY und deren Freunde und Fans! Auch dieses Mal geht es wieder rockig zur Sache gemeinsam mit PFLICHTTERMIN, die ihr 10-jähriges Jubiläum feiern und den Gewinnern der diesjährigen Planet Festival Tour, JAY BOW!



CIL CITY

Tickets auf oeticket.com erhältlich.- female fronted Hard Rock made in Austria! Die fünf Musiker stehen für erdige, handgemachte Rockmusik aus Österreich! Auf der Bühne präsentiert sich Cil City authentisch, energiegeladen und 100% live. Eine bombastische, unverwechselbare Stimme, fette Gittarrensoli, und ein kompromissloser Beat, sowohl live als auch auf dem kürzlich erschienenen Album „Red Ocean“. Cil City ist ein Garant für eine großartige Hardrock Party, die jedes Publikum zum Kochen bringt. What you hear is what we play: Cil City – female fronted Hardrock auf internationalem Niveau!

PFLICHTTERMIN

JAY BOW

- Die Wiener Rock Formation pflügt seit der Gründung 2007 ihren Weg durch die heimische Musikszene und verwöhnt mit satten, Gitarre-strotzenden Sounds sowie einer unverkennbaren Frauenstimme die Gehörgänge Ihrer Fans. Am 3. November geht es dorthin zurück, wo vor genau 10 Jahren alles begann!- sie kamen, sahen und siegten! Die Gewinner der diesjährigen Planet Festival Tour rocken was das Zeug hält! Die vier Musiker haben sich 2013 im Bezirk Eisenstadt zur Formation Jay Bow zusammengefunden und haben als Cover Band begonnen. Sie haben sich dem klassischen Rock verschrieben und arbeiten derzeit intensiv an Eigenkompositionen die demnächst als Album veröffentlicht werden.Einlass: 20 UhrTickets auf oeticket.com erhältlich.presented by Edelbrand