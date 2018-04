Die Begegnung

27.04.2018, 13:52 Uhr

In diesem schrägen Theaterstück des Jazzmusikers Harri Stojka, in einer Inszenierung von Jacky Surowitz, die bereits 2011 die Welturaufführung inszenierte, treffen Gott und Teufel einander im Wirtshaus und philosophieren über die Menschheit. Sie versuchen dann in gemeinsamen Erlebnissen herauszufinden, wer an der Misere Mensch schuld ist. Gelingt es ihnen? Woi da Teifi schloft ned! PREMIERE 22.05.2018sowie am 24.5. und 29.5.2018, jeweils 20hMitChristian Paul als Gott, Helmut Tschnellnig als Teufel sowieBiggie Waite, Johanna Mucha, Christian Dungl, Alfred Schibor, Joe Etzelsdorfer und Christoph Feiler in unterschiedlichen RollenAK 18,00VVk 15,00 (wienerkult@gmx.at)Infos Stück/Ensemble: