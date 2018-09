Duo Muze in Ekstase – DIEGO MUNÉ (Gitarre) & BERNADETTE ZEILINGER (Flöte), 13.10.2018 im Roten Salon der OESTIG LSG

21.09.2018, 17:28 Uhr

(Sopran- bis Kontrabassblockflöte) und Argentinier(Konzert- und Elektrogitarre), trifft das zu: Sie gelangen mit ihrerglaubwürdig in Bereiche, die einem extrem rauschhaften, tranceartigen Zustand gleichkommen.

Dass ausgerechnet diese beiden Künstler in jeder Hinsicht gleich schwingen, ist nicht augenscheinlich: ZEILINGER entspricht als komponierende Performerin einschlägig jener Künstlerin, die eine – mit der Bildenden Kunst verwandte – moderne Musik gleich einer verlängerten Momentaufnahme vorrangig improvisierend mit Pfeif-, Stimm-und Pust-Technik darbietet.MUNÉ hat mit seiner Gitarre dagegen auch eine massenpublikumswirksame, musikalische Seite auf ganz hohem künstlerischen Niveau: und zwar von der neuen klassischen, über die zeitgenössische bis zur Zwölftontechnik, Jazz, Blues und vieles mehr. Wie er seiner Gitarre in enormer Dichte und Geschwindigkeit außergewöhnliche und virtuose Klänge entlockt, ist erstaunlich: da kann die Gitarre dann nach Barock-Orgel oder Bandoneon klingen.Zusammen wandern sie nun immit natürlicher Sanftmut als ureigener Charakter, bei der Vermischung außergewöhnlicher Techniken mit feinen Details, und immer schimmert impulsives Spiel in vielen Nuancen durch. Balladen führen lebendig und präzise in kompakte Ballungen und münden in expressiven Ausbrüchen. – Die Welt ist von MUZE begeistert: das Duo gibt in Europa, Asien, Australien und den USA Konzerte und Meisterklassen.weiterführende Info auf www.rotersalon.atWann: 13.10.2018, 19h30Wo: Roter Salon der OESTIG LSG, Wipplingerstraße 20 EG, 1010 WienEintritt: Freie SpendeReservierungen unter: rotersalon@oestig.at