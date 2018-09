Echtheitszertifikat & Gutachten für Ihre Designertasche ___ www.luxus-store.at ___ anerkannter PAYPAL Gutachter

22.09.2018, 16:32 Uhr

Sind Sie sicher

dass Ihre Designertasche "echt" ist ?

Die Inhaberin des Luxus Designer Second Hand Onlineshops "Luxus Store" www.luxus-store.at ist Gutachterin und erstellt Gutachten sowie Echtheitszertifikate.Die zu begutachtenden Designerartikel können entweder persönlich im Store abgegeben oder per Post gesendet werden.Für die Zertifikate sowie die Gutachten ist Luxus Store gerichtlich haftbar.Luxus Store stellt vor allem Gutachten für Privatpersonen, Versicherungen, Gerichte sowie die Polizei und diverse gewerbliche Kunden aus.

Wofür benötige ich ein Gutachten für meine Designertasche?

Oft wird man bei Internetkäufen vor allem von Privatpersonen betrogen.Anstelle einer neuwertigen originalen Tasche erhält man eine alte, abgetragene, gefälschte oder verdreckte Tasche.Um Ihr Geld in so einem Fall zurück zu bekommen benötigen Sie bei Zahlung mit Paypal ein entsprechendes Gutachten.Ein entsprechendes Gutachten benötigen Sie in den meisten Fällen auch BEVOR Sie Ihren Anwalt einschalten bzw. VOR Erstattung einer Anzeige bei der Polizei.Luxus Store stellt nicht nur Gutachten für gefälschte sondern auch für originale Taschen aus. Somit bekommen Sie die Echtheit Ihrer Tasche schriftlich bestätigt. Weiters wird in diesem Gutachten auch der aktuelle Wert der Tasche bestimmt. Dies kann bei einem Weiterverkauf um einen höheren Verkaufspreis zu erzielen oft sehr hilfreich sein.

Echtheitszertifikat für Ihre Designertasche

Sie sind bereits im Besitz einer Designertasche haben für diese jedoch kein Echtheitszertifikat?Für folgende Fälle ist es ratsam ein Zertifikat zu besitzen:- für Flugreisen im In- und Ausland- um Taschen bei einem geplanten Privatverkauf schneller verkaufen zu können- um einen höheren Verkaufspreis zu erzielen- bei Paypalstreitigkeiten (diese werden von Paypal oft verlangt)- bei Reisen mit dem Auto/Zug/Bus ins Ausland (Zollkontrollen ect.)- bei Schwierigkeiten mit diversen Onlinemarktplätzenoder ganz einfach wenn Sie sich nicht sicher sind ob Ihre Tasche original ist oder nicht.....



Kosten

Die Kosten für 1 Gutachten bzw. 1 Echtheitszertifikat liegen bei 60,00€Für den Rückversand kommen Versandkosten von 8€ nach Ö bzw. 15€ nach D hinzu.Echtheitszertifikate & Gutachten können direkt online bestellt werdenFotoquelle: www.luxus-store.at