Gewinnspiel: Musikalisches Hunde-Abenteuer für Kinder

Mit einem musikalischen Hunde-Abenteuer startet das Theater Heuschreck in die neue Saison. Im Kindermusical "Lenny der fliegende Hund" wird der sehnlichste Wunsch der kleinen Jenny endlich Realität: Der zauberhafte Mister Magic schenkt ihr einen Hund. Doch Lenny ist ein ganz besonderer Hund – und so erleben die beiden eine Reihe turbulenter Abenteuer.Das Stück für Kinder ab drei Jahren ist am 21. (14 Uhr) und 22. Oktober (14.30 Uhr) im Porgy & Bess (1., Riemergasse 11) zu sehen.

Tickets und Bücher gewinnen

Karten (Erw. 15 €, Kd. 12 €): www.heuschreck.at Die bz verlost bis 18. Oktober 2017 3x2 Karten für die Vorstellung am 21. Oktober inkl. je einem Buch zum Stück!