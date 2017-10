12. November 2017 - 20.00 Uhr

In a Rose Garden

Minnesang und Minneklang

Eine musikalisch-literarische Reise ins Mittelalter



Von und mit: duo harp&word

Georg Baum: Keltische und irische Harfe, Gesang

Walter Gellert: Wort



Theater Drachengasse / Bar&Co,

Fleischmarkt 22

1010 Wien

Kartenreservierung: 01 513 14 44 ( Dienstag bis Samstag 15:30 bis 19:00 Uhr )



Bereits zum 5. Mal präsentiert das Wiener „duo harp&word“ eines seiner ungewöhnlichen musikalisch-literarischen Programme in der Drachengasse. Markenzeichen ist die eigenwillige Mischung aus Harfenspiel, Gesang und Wort, die Harfenist und Sänger Georg Baum und Rezitator Walter Gellert seit der Gründung des Ensembles im Jahr 2013 weiterentwickelt haben. Diesmal entführen sie die beiden mit ihrem neuen Programm „In a Rose Garden“ ins Mittelalter: Georg Baum spielt mittelalterliche Weisen in eigener Bearbeitung, er improvisiert und singt auch Lieder wie „Tis The Last Rose of Summer“ oder das „Falkenlied", Walter Gellert interpretiert unter anderem Texte von Walther von der Vogelweide, Neidhart von Reuenthal, Dante und Dichtern des arabischen Raumes.