Jazz Fest Wien: Das sind die Highlights

Das Line-up des Musikfestivals lässt auch in diesem Jahr die Herzen aller Jazz-Fans höherschlagen.

Vom 9. Juni bis 10. Juli bietet das Jazz Fest Wien heuer erneut ein vielfältiges Programm mit internationalen und nationalen Top-Künstlern. Bespielt werden neben großen Häusern wie der Wiener Stadthalle (15., Roland-Rainer-Platz 1) oder der Staatsoper (1., Opernring 2) auch kleinere Locations wie das Jazzland (1., Franz-Josefs-Kai 29), der Reigen (14., Hadikgasse 62) oder die Summerstage (9., Rossauer Lände 17).

Von Ludovico Einaudi bis Helge Schneider

Open-Air-Konzert in der Spittelau

Den musikalischen Auftakt macht am 9. Juni der italienische Pianist Ludovico Einaudi in der Stadthalle. Mit Herbie Hancock beehrt am 4. Juli in der Staatsoper ein weiterer Meisterpianist Wien. Blues, Soul und Rock erwartet einen am 7. Juli in der Oper: Steve van Zandt – bekannt als Bruce Springsteens langjähriger Gitarrist – spielt mit seiner Band Songs aus dem neuen Album "Soulfire". Saxofonist Jan Garbarek begeistert am 8. Juli im Arkadenhof des Rathauses (1., Lichtenfelsgasse 2).Aber auch österreichische Musiker sind Teil des Festivals: Sitar-Klänge treffen auf Jazz, wenn das Trio Indian Air rund um Klaus Falschlunger am 30. Juni im Alten Rathaus (1., Wipplingerstraße 6–8) aufspielt. Das Tiroler Jazz-Ausnahmetalent Jakob Zimmermann ist etwa am 2. Juli im Porgy & Bess (1., Riemergasse 11) live zu hören.Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von Helge Schneider am 2. Juli in der Oper. Den Schlusspunkt des Jazz Fest Wien setzt Patti Austin am 10. Juli im Arkadenhof des Rathauses mit einem Tribute an die große Ella Fitzgerald.Ein weiterer Fixpunkt des Jazzfestivals ist am 1. Juli das Open-Air-Konzert in der Wien-Energie-Welt (9., Spittelauer Lände 45), bei dem die Besucher zum Kartenpreis von zwei Euro zu Musik von The Rats Are Back, The Brand New Heavies und Matt Bianco tanzen können.Infos zum Programm und Karten: www.jazzfest.wien