Karlstag am Karlsplatz

Das Fest der Kunst- und Kulturhäuser am Karlsplatz mit freiem Eintritt in die teilnehmenden InstitutionenProgrammNesterval Where the f*** is AliceEin Stadtabenteuer durch Alices Welt und die am Karlsplatz angesiedelten Kunst-, Kultur- und Bildungshäuser. Das Wunderland mitten in Wien! Vielleicht wird man von den Spielkarten der Herzkönigin gejagt und bekommt in der nächsten Minute Tee bei Hutmacher, Märzhase und Haselmaus. Das Weiße Kaninchen wird einem aber schon klar machen, dass es weiter geht, sonst kommt man noch ZU SPÄT!

Nesterval verbindet Elemente des immersiven Theaters mit klassischen Spielmethoden und neben den Performer/innen, Drag Artists, Darsteller/innen und Statist/innen werden die Zuschauer/innen selbst zu handlungstragenden Mitspieler/innen des Stücks.14–16 Uhr: Check-In beim Otto-Wagner Pavillon am Karlsplatz19 Uhr: Preisverleihung Bühne am TeichTickets: EUR 12Pro Slot starten 75 Personen, Teilnahme ab 18 JahrenReservierungen ausschließlich via Email an info@nesterval.atEine Reservierung gilt für bis zu 5 PersonenKarlsplatz MegatourKarl Bruckschwaiger führt in einer 7-stündigen Mega-Tour Interessierte quer über den Karlsplatz und hinein in die Kunsthäuser. Das Zusteigen ist jederzeit möglich:12.30 Uhr: Technische Universität Wien / 13 Uhr: Karlskirche / 13.45 Uhr: Wien Museum / 14.30 Uhr: Musikverein / 16 Uhr: Künstlerhaus | Stadtkino | brut / 16.45 Uhr: Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien / 17.30 Uhr: Secession / 18 Uhr: Kunsthalle Wien Karlsplatz | Karlsgarten | Skulpturenplatz / 19 Uhr: Wien Kanal „3. Mann Tour“Fest am TeichStart um 19 Uhr mit dem Grande Finale von Where the f*** is Alice? mit Auflösung des Stadtabenteuers und PreisverleihungGefolgt von Konzerten am Teich mit Fuzzmann (19.30 Uhr) und Ernst Molden und das Frauenorchester (20.30 Uhr)