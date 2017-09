Kunst ersteigern, Gutes tun: Benefiz-Kunstauktion für #mehr Raum

27.09.2017, 17:56 Uhr

„Hospiz braucht #mehrRaum“ – unter diesem Motto veranstalten die Rotary Clubs Wien- West und Vienna-International eine Benefiz-Kunstauktion zugunsten des dringend nötigen Umbaus im CS Hospiz Rennweg Wien. Die Versteigerung findet am 5. Oktober 2017 im Novomatic Forum, Friedrichstraße 7, 1010 Wien statt. Auktionatorin ist Andrea Jungmann, Managing Director Sotheby’s Austria, Hungary and Poland. Die Schirmherrschaft übernimmt Dr. Sabine Haag vom Kunsthistorischen Museum Wien. Als Kurator fungiert Michael Schmidt-Ott von Fund-Art.

Unter den Hammer kommen 187 Werke von 174 namhaften KünstlerInnen aus 26 Nationen – darunter etwa  Xenia Hausner , die bereits in Venedig, Peking und New York ausgestellt hat, die dänische Biennale-Teilnehmerin Kiristine Roepstorff , Art-Basel-Künstler Michael van Ofen ,  Sophie von Hellermann deren Werke in der Saatchi Gallery gezeigt wurden, Mischa Kuball , der 2016 den Deutschen Lichtkunstpreis gewann oder Maik und Dirk Löbbert , Professoren an der Kunstakademie Münster. Für die Versteigerung haben sie Gemälde, Fotografien, Skulpturen und graphische Arbeiten mit einem Gesamt-Galeriewert von mehr als 550.000 Euro gespendet. Die Spanne der Rufpreise liegt bei 100 bis 8.000 Euro.Denn der Versteigerungserlös geht zur Gänze an das Wiener CS Hospiz am Rennweg. Im Jahr 2017 steht dort ein dringend benötigter Umbau an. Er soll mehr Platz für schwerkranke Hospizgäste, ihre Familien und Angehörigen schaffen, damit diese die letzten Tage oder Wochen gemeinsam, würdevoll und in Geborgenheit verbringen und sich in Ruhe verabschieden können.Alle Werke mit detaillierten Informationen zu den KünstlerInnen können im Katalog zur Benefiz-Auktion eingesehen werden. Der Katalog steht in deutscher und englischer Sprache zum Download auf www.fund-art.com oder zum Durchblättern hier bereit, in gedruckter Form kann er über Michael@fund-art.com angefordert werden.Die in der Benefiz-Auktion zu ersteigernden Werke können vorab in einer Ausstellung im Novomatic Forum, Friedrichstraße 7, 1010 Wien besichtigt werden.Termine: 20. September, 22. bis 25. September, 29.September bis 2.Oktober und 5. Oktober jeweils von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.Auf Wunsch führt Kurator Michael Schmidt-Ott durch die Ausstellung, Kontakt: Michael@fund-art.com, Tel.: +43/676/4217320Die Einladung über Facebook finden Sie hier Die Auktion findet am Donnerstag, den 5. Oktober 2017, um 19 Uhr im Novomatic Forum, Friedrichstraße 7, 1010 Wien statt.Mitsteigern, Gutes tunGebote für die zu ersteigernden Werke können direkt am Abend der Auktion abgegeben werden – persönlich oder telefonisch. Es besteht aber auch die Möglichkeit, im Vorfeld schriftliche Gebote per Auftrag oder per E-Mail abzugeben. Die Formulare dazu finden Sie online hier