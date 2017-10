Martini bringt Sie zur angesagtesten After-Work-Party der Stadt! Wir verlosen 2x2 Priority Line Tickets für „Büroschluss“ plus Welcome-Drink am 25.10.2017

Gewinnen Sie 2x2 Priority Line Tickets plus Welcome-Drink für „Büroschluss – The Real After Work Party“ im Wiener Fünfsternhotel „Le Meridien“.

Die 2013 ins Leben gerufene Veranstaltung eignet sich perfekt zum Networken, Feiern und Flirten. Lassen Sie den Tag bei chilliger Musik, leckeren Martini e Tonic-Cocktails mit Freunden und/oder Kollegen entspannt ausklingen. Beginn ist um 18:00, Schluss um Mitternacht – damit der nächste Tag nicht zum Albtraum wird.



Wann?

Am 25.10.2017 um 18:00 Uhr geht es los.



Ort?

Das Event findet im Hotel „Le Méridien“ am Robert-Stolz-Platz 1 in 1010 Wien statt.



Gewinn?

Zu gewinnen gibt es je 2x2 Priority Line Tickets für die „Büroschluss“-Veranstaltungen im Wiener Ringstraßen-Hotel „Le Méridien“ plus 1 Martini e Tonic pro Person als Welcome-Drink.