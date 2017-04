Orgelkonzert "Orgel & Arien" in der Peterskirche

Peterskirche , Petersplatz , 1010 Wien AT

Geistliche Musik: Arien mit Orgelbegleitung und Orgelwerke



Solisten: Thaina da Silva Souza (Sopran), Daniel Csefalvay (Orgel)



Peterskirche, 1010 Wien, Petersplatz



Das Programm:



D. Buxtehude: Präludium in C-Dur

J. S. Bach: Präludium in C-Dur und Präludium in D-Dur

sowie "Bist du bei mir"

G. F. Händel: "Wie lieblich ist der Boten Schritt" (Der Messias) und "Wenn Gott ist für uns" (Der Messias)

A. Vivaldi: "Domine Deus" (Gloria)

T. Albinoni: Adagio

G. Bizet: "Agnus Dei" (L'Arlésienne)

Ch.-M. Widor: Toccata aus der Symphonie Nr. 4

D. Antalffy-Zsiross: Spielende Faunen



Eintritt frei, Spenden für die Musiker erbeten!



www.orchesterderschoenenkuenste.at