Theater L.E.O. richtet im Mai dreifachen Appell an die Lachmuskeln

Zunächst geht es am 11. und 16. Mai atemberaubend und virtuos durch eine wahrhaft ungewöhnliche Inszenierung von Johann Strauss’, in der Hausherr Stefan Fleischhacker und Primadonna Elena Schreiber in fliegenden Kostümwechseln alle Rollen des Stückes singen und spielen. Und auch danach bleibt kein Auge trocken, wenn am 22. und 31. Maiund am 23. Maidie Wiener Größen der jüdischen Kabarettszene feiern. Auf dem Programm: Amüsantes, Spitzfindiges und Skurriles von Georg Kreisler, Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Hugo Wiener u. v. a.

Vorstellungen:Donnerstag, 11. Mai 2017, 19.30 Uhr - Die FledermausDienstag, 16. Mai 2017, 19.30 Uhr - Die FledermausMontag, 22. Mai 2017, 20 Uhr - Die große Fleischwurst-RevueDienstag, 23. Mai 2017, 20 Uhr - Die LeberknödelparadeMittwoch, 31. Mai 2017, 20 Uhr - Die große Fleischwurst-RevueInfo:Tel. +43 680 335 47 32