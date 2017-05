Vatertag am 11. Juni



Bedanken Sie sich bei Ihrem Vater und verwöhnen Sie ihn mit unserem Legendary Vatertagsbrunch am Sonntag im Parkring Restaurant. Die Väter können es sich beim Vatertagsbrunch so richtig gut gehen lassen. Schlemmen Sie saisonale Schmankerl wie Marchfelder Solospargel mit Kräutervinaigrette oder Erdbeerknödel.







11. Juni 2017, ab 12 Uhr

51 Euro pro Person



Tischreservierungen bitte unter 01/ 515 18 6800 oder an gutscheinshop@marriotthotels.com