Vernissage: "Kein Ast eines Baumes gleicht dem anderen"

Unter dem Titel "Kein Ast eines Baumes gleicht dem anderen" stellt Jagoda Lessel ihre neuen Werke in der Stilgalerie aus.

Die aus Serbien stammende Künstlerin Jagoda Lessel zeigt in der Stilgalerie (1., Auerspergstraße 2) ihre farbenfrohen Gemälde, in denen sie mit ihrer bevorzugten abstrakten Darstellungsweise stets neue Themen aufgreift.Die Galerie zeigt bis 26. Mai auch noch spannende Werke eines anderen Künstlers: Richard Fuchs stellt dort seine Skulpturen aus der Serie "Duale", die aus Holz/Glas und gebranntem Steinzeug/Glas hergestellt werden, aus.Die Vernissage findet am 10. Mai um 19 Uhr, musikalisch begleitet von La Musa, statt.Infos: www.stilgalerie.com , Öffnungszeiten: Di.–Do. 14–18 Uhr, Fr. 10–14 Uhr,