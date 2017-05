10. Genussfestival im Stadtpark eröffnet

13.05.2017, 00:58 Uhr

190 ländliche Top-Produzenten, präsentieren vom 12.5-14.5, beim Event ihre Produkte.Zahlreiche Spezialitäten, wie Käse und Speck direkt vom Bauern, Marmeladen, Senfsaucen etc.. warteten zur Verkostung auf die Besucher.Auch edle Weine und Sekt, sowie spezielle Pasta, wurden bei diversen Ausstellern zum Verkauf angeboten.Gesundes Obst und Gemüse sowie leckere Brotsorten, findet man bei der Firma Hofer vor Ort.Das Festival ist auch heuer wieder in die verschiedenen Genussregionen, der neun Bundesländer aufgeteilt.Diverse Liegestühle sowie Decken zum Ausborgen, laden die Besucher zum Relaxen ein.Noch bis So 14.5 besteht die Möglichkeit, zum größten Genussfestival Österreichs hinzuschauen und zu gustieren.