BHUTAN – Königreich im Himalaya

Filmreportage von Stefan Erdmann.

Eine traumhafte Reise durch das Reich des donnernden Drachen.

Mit knapp 100 Kilo Kamera-Equipment über viele Wochen durch Bhutan zu reisen ist nicht nur eine logistische und körperliche Herausforderung, sondern auch ein Privileg, denn nur wenigen Touristen ist die Einreise nach Bhutan möglich. Durch einen guten Freund war es Stefan Erdmann möglich, frei durch das Land zu reisen und den Menschen des Landes ganz nahe zu kommen. Aus der Essenz des entstandenen Filmmaterials hat der Filmemacher eine faszinierende und sensible Dokumentation erarbeitet, die er in bestechender Bildqualität und live präsentiert. Er nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch ein einzigartiges und völlig unentdecktes Land, in dem das erklärte Ziel des Königs ist, das jeder Einwohner seines Landes glücklich ist, der Begriff vom „Bruttosozialglück“ ging um die Welt. Erleben Sie eine traumhafte Reise durch ein einzigartiges Land und berührende Geschichten über die Bewohner des letzten Königreichs im Himalaya. http://www.bhutanfilm.de

Sonntag,14.01.2018, 17:00 UhrAudimax der Universität, 1010 Wien, Universitätsring 1Karten: Bank Austria, Ö-Ticket, Freytag&Berndt (1, Wallnerstr. 3), Portier der HauptuniversitätOnline Tickets, Infos & Reservierungen: http://www.allesleinwand.at Fotos: alles Leinwand