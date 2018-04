der Waschtag, die Omi und der Rollator

23.04.2018, 19:37 Uhr

Wien: Favoriten | Unsere Omi hat an Ihrem Waschtag die Wäsche sorgfältig in den Rollatorbehälter gegeben den Wohnungsschlüssel aber in der Wohnung vergessen und die Türe ist zugefallen.An einem Wochenende kann das eine wirklich missliche Sache sein, doch Nachbarn welche in einer ähnlichen Situation waren die gibt es auch! Denn es gibt eine Möglichkeit wenn wichtige Medikamente in der Wohnung sind, Einsatzkräfte zu verständigen, Des langen Getippsel recht kurzer Sinn:

Frau Hellena C. möchte der WIENER FEUERWEHR öffentlich DANKESCHÖN sagen für Ihren Türservice am Samstag den 21. April 2018 im Bereich Absberg.Eigentlich wollte unsere Omi vor Freude alle Tageszeitungen zwischen Wien und Bratislava verständigen, die waren allerdigs am Wochenende nicht zu erreichen, wohl aber ein schreibfauler Regionaut aus Favoriten. Post Scriptum:Ich Unglücksvogel habe der Omi versprochen von sämtlichen Kommentaren zu diesem Artikel einen Ausdruck zu machen, also bitte mindestens vier davon - Stichworte: Waschtag, Omi, Rollator, Schlüsselwohnung, Türezugefallen, Einsatzkräfte, Absberg, Schreibfaul.