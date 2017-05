Girlpower - 7 Mädchen feiern zwei Geburtstage gemeinsam

15.05.2017, 00:16 Uhr

Um Punkt 13:50 trafen sich die Mädchen mit Eltern am Muttertag vor ihrer Schule in der kürzlich Maturanten gerade noch ihre Maturaspäße abspulten.Um Punkt 14:00 brach eine große Hektik aus -- es wurde eine Traumlimousine in Pink gesichtet.Die Stretchlimousine fuhr relativ langsam an der Gruppe vorbei und dann passierte das Unerwartete.

Die Limousine wendete kurz nach der Mädchengruppe kam zurück und hielt vor den Mädchen die es zuerst gar nicht fassen konnten.Dann erst begriffen die Mädchen schön langsam dass das Ihre Limousine ist. Es war die gelungene Überraschung der Eltern des Geburtstagkindes Tara für die Siebenerbande.Eine Stunden wurden die Mädchenbande, durch die Stadt, rund um den Ring vorbei an Parlament, Hofburg, Rathaus, Schwedenplatz und anderen Plätzen gefahren. Touristen standen mit offenen Mund fassungslos vor dem Wagen aus dem laute Musik kam und freche Mädels winkten, als wären Sie es gewohnt wie große Stars gefahren zu werden.Die Torte war bald gegessen und die Fahrt nach rund einer Stunde viel zu kurz und zu Ende. Die Mädchen waren unglaublich begeistert und man konnte fast ein bisschen Neid bei den Eltern erkennen, aber natürlich waren auch die sehr begeistert.In Heiligenstadt angekommen, ging es zum nächsten Programmpunkt, rauf auf den Kahlenberg zum Klettergarten. Ein großartiges Abenteuer stand bevor, Helme und Sicherheitsträger wurden ausgefasst. Nach kurzer Anweisung ging es zum ersten Parkour.Nach einer kurzen Eingewöhnungphase ließen sich die Mädchen nicht mehr bremsen, immer höher und schwerer musste es werden. Nach rund 2,5 Stunden Klettern hatten die Mädchen drei Parkours mehr durchklettert als es normalerweise solche Gruppen schaffen. Das Geheimnis der Mädchen, sie sind in der Akrobatikgruppe der Schule und damit wurde auch dem Trainer einiges klar, der mit der Gruppe großen Spaß hatte.Der unvergessliche Tag neigte sich dem Ende zu, für Gesprächsstoff wird er aber die nächsten Tage noch sorgen. Die Mädchen freuen sich trotz Englischtest auf die Schule am Montag um von dem Tag den Klassenkolleginnen und -kollegen zu erzählen.