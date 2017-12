Glücksbringer beim 41. Wiener Silvesterlauf

30.12.2017, 14:36 Uhr

Viel Glück, Gesundheit und natürlich Geld wünscht Alexander Rüdiger am 31. Dezember ab 11:00 Uhr auf der Wiener Ringstraße.

„Auf die Plätze, fertig los!“ – der Glücksbringer der Nation übernimmt beim größten Silvesterlauf des Landes wieder das Mikrofon und kommentiert das ungewöhnliche Sportereignis. Vorbei an Wiener Prachtbauten, wie der Oper und der Hofburg, joggen kostümierte Teilnehmer, Familien mit Kinderwagen sowie Sportler den 5350-Meter-Lauf.Alle Jahre wieder kann sich somit jeder vom bekannten TV Glücksbringer im Rahmen des Internationalen Wiener Silvesterlauf des LCC-Wien am 31.12.2017 anfeuern und Glück für 2018 wünschen lassen.Jung und Alt, Spitzenathleten und Hobbyläufer aus aller Welt nehmen mit großer Begeisterung teil. Viele Teilnehmer sind kostümiert. Die lange Dauer der Ringsperre ermöglicht natürlich auch Walkern an diesem Vergnügen teilzunehmen. Die wunderbare Silvesterstimmung und die vielen mitmachenden Besucher unserer schönen Stadt tragen dazu bei, dass diese Veranstaltung jedes Jahr zum krönenden Jahresabschluss wird.Eine Nachnennung am Renntag ist nur vor Ort möglich.Kostümierung:Besonders originelle Verkleidungen werden von einer Jury ausgewählt und im Rahmen der Siegerehrung mit dem großartigen Reinhard Uhlich und seiner charmanten Cornell Ripperger prämiert und auf unserer Homepage veröffentlicht. Bitte sorgen Sie durch sichtbares Tragen der Startnummer dafür, dass Sie auch identifiziert werden können.Infos unter http://www.lcc-wien.at