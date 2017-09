Hommage an Nikos Kazantzakis

Filmarchiv Austria würdigt griechischen Weltliteraten

Er war Schriftsteller, Journalist, Politiker, Musiker, Dichter, Philosoph und einer der bedeutendsten griechischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Klassiker wie »Zorba, the Greek« oder »Die letzte Versuchung« stammen aus seiner Feder. In Wien erhielt der Universalist Nikos Kazantzakis (1883-1957) den Internationalen Friedenspreis. Anlässlich seines 60. Todestages präsentiert das Filmarchiv Austria voneine von Christos Marantos kuratierte Hommage mit Filmvorführungen, Vorträgen, Diskussionen und dem Konzert »Das Kazantzakis-Projekt«.

Das Programm erfolgt in Kooperation mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, den Kazantzakis Publications, dem Kazantzakis Museum Myrtia, The International Society of Friends of Nikos Kazantzakis (ISFNK), der griechischen Botschaft in Wien und der Metropolis von Austria.Konzert:Dienstag, 17. Oktober 2017, 19 UhrAlle Programminfos: